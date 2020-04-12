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Здравоохранение Общество

В с. Солнечная Поляна спустя 10 лет открылась врачебная амбулатория

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Солнечная поляна городского округа Жигулевск на сегодняшний день проживает 1235 человек, 123 из которых — дети. Открытие новой врачебной амбулатории позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Амбулатория отвечает всем современным требованиям, укомплектована квалифицированными кадрами и необходимым медицинским оборудованием, что стало возможным благодаря спонсорской помощи страховой медицинской компании "Макс-М". Прием врача-терапевта  и педиатра будет осуществляться по утвержденному графику.

В здании находятся кабинеты приема терапевта и педиатра, удобное место ожидания для пациентов, а также процедурный кабинет. 

График приема участкового терапевта: понедельник, четверг, пятница — с 8:00 до 12:00, среда — с 16:00 до 20:00; участкового педиатра (дети из с. Солнечная поляна, с. Богатырь и с. Ширяево) — вторник — с 8:00 до 12:00.

Узнать о работе амбулатории, вызвать врача на дом или записаться на прием можно по телефону регистратуры +7-937-236-41-38.

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