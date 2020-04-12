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Занятость Экономическая политика

Центры занятости населения продолжают работать в условиях режима повышенной готовности

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центры занятости населения продолжают работать, сообщает министерство труда Самарской области. С 13 апреля возможно также встать на учет в качестве безработного по предварительной записи. Она ведется через интерактивный портал службы занятости.

Вместе с тем, министерство труда Самарской области призывает граждан подавать документы на постановку на учет в качестве безработного в электронном виде.

В целях отработки поступающих заявлений время работы центров занятости Самары и Тольятти продлено до 20:00.

Необходимые консультации можно получить по "горячим линиям" центров занятости населении. Их перечень размещен на сайте минтруда Самарской области.

Также портал Работа в России дает возможность поиска работы онлайн и предоставляет другие сервисы.

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