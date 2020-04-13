Самарский "Металлург" передан международному инвестору Полу Сингеру

Федеральная антимонопольная служба парализовала корпоративное управление одним из крупнейших в России металлургических заводов — самарским "Металлургом", операторами площадки которого выступают компании "Арконик СМЗ" и "Алти Фордж", пишет "Самарское обозрение".

По версии ФАС, американская корпорация "Алкоа" без согласования с российскими властями передала самарский завод скандальному международному инвестору Полу Сингеру. Теперь иностранцы не могут ни голосовать на собраниях собственников компаний — операторов "Металлурга", ни менять их управленцев.

Куйбышевский металлургический завод обеспечивал потребности авиационной и космической промышленности. Одновременно "Металлург" начал производство продукции, не имевшей аналогов в мире, — например, освоил прессование панелей для ракет шириной в два метра. Главными потребителями продукции крупнейшего в Европе производителя алюминиевого проката вскоре стали предприятия, которые сейчас называются "Авиакор — авиационный завод" и РКЦ "Прогресс". Штат сотрудников "Металлурга" в его лучшие времена достигал 24 тысяч человек.

В 1990-е годы завод неоднократно менял владельцев. В 2005 г. СМЗ выкупил американский концерн Alcoa. Сумму сделки эксперты оценивали в $120 млн. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку, но с определенными условиями. Новые владельцы должны были оставлять часть произведенного алюминиевого проката на российском рынке.

В 2018 г. новым хозяином завода стало ООО "Арконик Рус Инвестмент Холдингс" ("АРИХ"). Вплоть до конца 2019 г. ООО "АРИХ" в свою очередь владели две люксембургские компании: Arconic Global Treasury Services Sarl (0,01%) и Arconic Luxembourg (99,99%). В конце декабря 2019 г. структура собственности "Арконик Рус Инвестмент Холдингс" пришла в движение. Новыми хозяевами фирмы стали две компании из Нидерландов: Arconic Nederland Holding B.W. и Kawneer Nederland B.V. Обе расположены по одному и тому же адресу в нидерландском городе Валвейк и контролируются Arconic Inc. Kawneer Nederland B.V. занимается производством строительных изделий. Профиль Arconic Nederland Holding неизвестен.

В российском антимонопольном ведомстве последние сделки интерпретировали как смену фактических владельцев самарского завода (не согласованные с ним должным образом). И привели в действие соответствующие протоколы.

Весной 2020 г. Федеральная антимонопольная служба России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к "Арконик Рус Инвестмент Холдингс" и Alti Forge Holding Sarl. В своем заявлении ведомство потребовало лишить обе фирмы права голоса на общих собраниях акционеров АО "Арконик СМЗ" и АО "Алти Фордж" (принадлежит Alti Forge Holding Sarl, акциями которого располагает сам СМЗ). Антимонопольный орган сослался на "применение последствий, предусмотренных ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". В этой статье предусмотрена возможность лишить через суд иностранного инвестора или группу лиц голоса на общем собрании в случае, если в отношении такого предприятия совершена несогласованная с ФАС сделка, в ходе которой сменился контроль над активом.

Одновременно антимонопольный орган попросил в отношении "Арконик Рус Инвестмент Холдингс" применить пакет обеспечительных мер. В числе которых — запрет на распоряжение акциями компании "Арконик СМЗ" и определение ее основных направлений деятельности: изменение устава, директора, уставного капитала общества и условий расторжения трудовых договоров, одобрения крупных сделок.

Также ФАС не захотела, чтобы ответчик принимал решения о выплате дивидендов, размещении облигаций и ценных бумаг завода, участии предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций: использовал фонды СМЗ, отчуждал или обременял его недвижимое имущество или основные производственные активы, заключал договоры простого товарищества (о совместной деятельности).

Ведомство потребовало запретить "Арконик Рус Инвестмент Холдингс" отказываться или менять условия действующих лицензий (или иных разрешительных документов завода), выбирать других членов совета директоров и создавать какие-либо юридические лица от имени "Арконик СМЗ" или участвовать в них.

Кроме того, ФАС сочла необходимым исключить возможность реорганизации или ликвидации самарского металлургического предприятия. Примерно те же обеспечительные меры антимонопольный орган запросил в отношении Alti Forge Holding Sarl применительно к АО "Алти Фордж".

К этому процессу привлекаются АО "Независимая регистраторская компания P.O.С.Т." и инспекция Федеральной налоговой службы, которые должны содействовать соблюдению обеспечительных мер в части ценных бумаг и регистрационных действий. В обоснование своего заявления ФАС России указала на то, что над "Арконик СМЗ" и "Алти Фордж" получен косвенный контроль группой лиц в составе компаний Elliott Associates, L.P., Elliott International, L.P. и Elliott International Capital Advisors Inc. Все эти организации входят в корпорацию Elliott Management Corporation. Elliott Associates L.P. и Elliott International L.P. являются хедж-фондами корпорации, Elliott International Capital Advisors Inc — ее консалтинговая компания.

Представители ФАС России утверждали в суде, что Elliott Management Corporation установила контроль над АО "Арконик СМЗ" через материнскую компанию организации — Arconic Inc., выкупив долю в ней. Беспокойство антимонопольного органа вызвало и то, что по предложению корпорации Сингера в головной компании самарского завода избрано более чем 50% состава совета директоров, а также единоличный исполнительный орган. Так как "Арконик СМЗ" владеет 94,7% акций в ALTI Forge Holding Sari, то менеджерам Пола Сингера, по мнению специалистов ведомства, удалось охватить своим влиянием и "Алти Фордж". То есть ФАС решила, что самарский завод теперь контролируется не "Алкоа", которому согласовывалась его покупка, а корпорацией Elliott.

Между тем, уверены в ФАС, самовольное изменение подконтрольности Самарского металлургического завода грозит подрывом обороноспособности страны. Специалисты ведомства опасаются, что новый собственник Arconic Inc. может предпринять в отношении предприятия управленческие решения, которые сделают невозможным выполнение государственного оборонного заказа. Ситуацию осложняет то, что продукцию "Арконик СМЗ" на ряде рынков заменить сложно или невозможно совсем.

Самарский завод является поставщиком алюминиевых полуфабрикатов для ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и т. д.

Пока судьи успели рассмотреть только заявление антимонопольного органа об обеспечительных мерах. И удовлетворить его, поскольку требование "не нарушит процесс хозяйственной деятельности "Арконик СМЗ" или "Алти Фордж", поможет предотвратить нарушения прав Российской Федерации и самих стратегических предприятий".

Предоставить изданию комментарии по делу в пресс-службах ФАС России и "Арконик СМЗ" не успели. Эксперты затрудняются предположить, как будет осуществляться контроль над обществами в случае, если их собственников лишат права голоса на акционерных собраниях.