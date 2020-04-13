Самарская швейная фабрика начала выпускать комбинезоны для врачей-инфекционистов

Самарская швейная фабрика запускает производство защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Пробные образцы, разработанные совместно с медиками в максимально короткие сроки, сделаны в двух вариантах цветов и степени защиты.
"Мы выбрали ткань Оксфорд 210. Это 100% полиэстер, не пропускает инфекцию. Задача стояла такая, чтобы изделия были многоразовыми, могли проходить обработку либо высокой температурой при акваклавировании, либо химраствором", — поясняет владелица фабрики Руслана Сукаева.
Один портной может пошить 2-3 комбинезона в день. Лекала защитных костюмов, которые созданы на фабрике, передадут на другие швейные производства региона.
Также самарское швейное предприятие в новых условиях переориентировались и на пошив масок. В сутки делают порядка 15 тыс. штук.
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