Самарская швейная фабрика начала выпускать комбинезоны для врачей-инфекционистов

Самарская швейная фабрика запускает производство защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Пробные образцы, разработанные совместно с медиками в максимально короткие сроки, сделаны в двух вариантах цветов и степени защиты.

"Мы выбрали ткань Оксфорд 210. Это 100% полиэстер, не пропускает инфекцию. Задача стояла такая, чтобы изделия были многоразовыми, могли проходить обработку либо высокой температурой при акваклавировании, либо химраствором", — поясняет владелица фабрики Руслана Сукаева.

Один портной может пошить 2-3 комбинезона в день. Лекала защитных костюмов, которые созданы на фабрике, передадут на другие швейные производства региона.

Также самарское швейное предприятие в новых условиях переориентировались и на пошив масок. В сутки делают порядка 15 тыс. штук.