Агентство стратегических инициатив запустило акцию по обеспечению школьников компьютерами

Агентство стратегических инициатив объявило о старте всероссийской благотворительной акции "ПомогиУчитьсяДома", соорганизаторами которой выступят Минпросвещения и партия "Единая Россия". Акция призвана помочь школьникам по всей стране с компьютерной техникой для дистанционного обучения.

"По разным оценкам, до 30% школьников оказались не готовы к дистанционному формату обучения. И главная причина - отсутствие компьютеров и ноутбуков. Это проблема для семей, где учится один, а представьте себе масштаб трудностей, когда школьников двое или больше. Многим детям приходится пользоваться смартфоном, а у некоторых и такой роскоши нет, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Мы хотим обеспечить школьников по всей стране необходимой компьютерной техникой для обучения в режиме онлайн".

Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении. Для реализации такого масштабного проекта создается специальный штаб.

Агентство стратегических инициатив будет отвечать за общую координацию и работу с партнерами на федеральном и региональном и местном уровнях. Постепенно агентство расширит пул участников акции, вовлекая дарителей техники, волонтеров и волонтерские организации, а также разработчиков платформ для дистанционного обучения и провайдеров доступа в Интернет.

Министерство просвещения с помощью педагогов из всех 42 тыс. школ России наладит контакт с каждой нуждающейся семьей, соберет потребности на уровне каждого региона, и станет понятно, кто и где реально нуждается в поддержке. Полученные данные будут переданы в штаб акции.

"Единая Россия" возьмет на себя задачу организации сбора оборудования, привлечения крупных партнеров-доноров и распределения собранной техники по всей стране.

Уже сейчас работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции. После этого на связь выйдут представители штаба и подскажут, как можно подключиться к акции. Заявки от семей, в которых школьникам нужна техника, будут собирать школы.

Вся техника перед отправкой в семьи пройдет необходимую санитарно-гигиеническую обработку.