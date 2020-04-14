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Преступления Происшествия

Лже-турагент из Новокуйбышевска предстанет перед судом за хищение 350 тыс. руб. у клиентов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом ОМВД России по Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Новокуйбышевска в совершении серии мошенничеств в сфере туризма.

Из материалов уголовного дела следует, что безработная 47-летняя женщина, представляясь директором туристического агентства, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно похищала денежные средства туристов, которые обращались к ней. 

По версии следователей, женщина не намеревалась исполнять обязанности, взятые на себя в рамках заключенных с пострадавшими договоров по оказанию туристических услуг. Общая сумма ущерба, причиненная четырем потерпевшим, в период с мая по сентябрь прошлого года, составила более 350 тыс. рублей.

Получив от пострадавших денежные средства, жительница Новокуйбышевска не отправляла их для бронирования туристических поездок у туроператоров, а тратила на свое усмотрение.

В настоящее время уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренным ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемая частично возместила ущерб двум гражданам на сумму 75 тыс. рублей.

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