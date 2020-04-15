Сызранцу, не погасившему уголовный штраф, назначено 160 часов обязательных работ

Судебные приставы Сызрани отправили правонарушителя, не погасившего уголовный штраф, на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Находясь в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения, гражданин К. оскорблял сотрудников полиции, задержавших его для составления административного протокола. Нецензурные выражения, которые он использовал, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, привели к тому, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Мужчине назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 7 тыс. рублей. Несмотря на то, что должнику был установлен срок для исполнения требований, гражданин К. этого не сделал.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа иным видом наказание. Уголовный штраф заменен 160 часами обязательных работ.