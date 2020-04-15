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Транспорт Транспорт и связь

В самарских электричках подорожает проезд

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области установлены новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Соответствующий приказ регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, "Самарская пассажирская пригородная компания" будет осуществлять перевозки из расчета 2,08 руб. за один пассажирокилометр.

Так, с 15 июня текущего года проезд на маршрутах "Самара-Конструкторская", "Самара-Зубчаниновка" и "Самара-Ягодная", независимо от расстояния, будет стоить для взрослых 23 руб. при наличном расчете и 20 руб. — при безналичном. Детский билет обойдется в 6 руб. за наличный расчет и в 5 руб. за безналичный.

На всех остальных региональных маршрутах с 15 июня 2020 г. по 14 июня 2021 г. первые 10 км пути будут стоить для взрослых 14 руб. при оплате наличными и 13 руб. по безналичному расчету. Для детей — 4 руб. за наличный расчет и 3 руб. за безналичный. За каждый километр свыше первых 10 взрослому придется доплатить 1,45/1,3 руб. за наличный и безналичный расчет соответственно, за проезд детей 0,4/0,3 рублей.

С 15 июня 2021 г. для взрослых первые 10 км пути будут стоить 15/13,3 руб. за наличный и безналичный расчет соответственно, для детей 4/3 рубля. За каждый километр свыше первых 10 взрослому придется доплатить 1,5/1,33 руб., за проезд детей 0,4/0,3 рублей.

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