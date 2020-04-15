Сотрудник самарского военного комиссариата подозревается в получении взятки в 200 тыс. рублей

Следственным отделом по Кировскому району города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов города Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в марте 2020 г. подозреваемый получил взятку в виде денег в размере 200 тыс. руб. за непринятие мер к розыску двух граждан, подлежащих к призыву на военную службу и уклоняющихся от призыва и первоначальной постановки на воинский учет.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.