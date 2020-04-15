В Елховском районе у пассажиров автомобиля с иностранными номерами изъяты поддельные паспорта

Сотрудниками ГИБДД в Елховском районе на трассе "Самара - Ульяновск" был остановлен Lada Largus с номерами иностранного государства. При проверке документов, пассажиры — 27-летний мужчина и 26-летняя женщина предъявили миграционные карты и паспорта с признаками подделки печатей о пересечении границы Российской Федерации.

В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка изъяли подозрительные документы и направили их на экспертизу. Позже эксперты дали заключение, что печать в документах действительно является поддельной.

После сбора всех необходимых материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным полицейских, подозреваемые в использовании подложного документа ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.