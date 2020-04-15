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Преступления Происшествия

Житель Кинель-Черкасс украл деньги с карты сожителя матери

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителя с. Кинель-Черкассы заподозрили в краже денег с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.За

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что потерпевший проживает с сожительницей и ее 48-летним сыном. Недавно с банковской карты мужчины были переведены денежные средства в сумме 25 тыс. руб. и 19 тыс. руб. на карту неизвестного. Как оказалось, ранее потерпевший одалживал деньги сыну сожительницы, совершая переводы на данную карту.

Полицейские задержали подозреваемого 48-летнего мужчину, который сознался в содеянном и пояснил, что похитил банковскую карту из висящего на вешалке пиджака, через мобильное приложение сделал денежный перевод, а похищенные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Гид потребителя

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