Самарские полицейские за два часа разыскали угнанный автомобиль

Сотрудники самарской полиции по "горячим следам" раскрыли угон автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОП №2 обратился пенсионер, заявивший, что около 18:30, придя домой с работы, он обнаружил пропажу принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2106. Машина была припаркована на ул. Физкультурной. Противоугонными средствами "шестерка" не оборудована.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели поквартирный обход домов, окна которых выходят на то место, где стоял автомобиль. Участковые опросили местных жителей и работников продуктовых магазинов, расположенных поблизости. Эксперт изъял улики с места происшествия.

Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре при помощи камер наружного наблюдения, размещенных на дорогах города, определили маршрут передвижения похищенного автомобиля и установили примерный район его поиска. В результате принятых мер правоохранители обнаружили похищенный автомобиль около бывшего кинотеатра "Юность". В салоне находился молодой человек, который был задержан. Сопротивления он не оказал. Как установили сотрудники полиции, 20-летний подозреваемый ранее уже был судим за совершение имущественного преступления.

По словам злоумышленника, он выбрал вазовскую "шестерку", потому что отечественные малолитражки легко завести. В дальнейшем он планировал её перепродать. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". По ходатайству следователя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На розыск пропавшего авто полицейским потребовалось два часа.