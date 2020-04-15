Новое отделение самарского центра занятости примет граждан по предварительной записи

В условиях текущих санитарно-эпидемиологических ограничений министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области особое внимание уделяет вопросу организации приема безработных граждан.

Все центры занятости населения Самарской области осуществляют постановку на учет в качестве безработного двумя способами:

— дистанционно — через интерактивный портал samaratrud.ru. В тестовом режиме работает функция постановки на учет в качестве безработного на портале "Работа в России" (trudvsem.ru);

— по предварительной записи, получить которую можно через интерактивный портал или по телефонам "горячих линий" центров занятости. Их перечень можно найти на сайте министерства труда: trud.samregion.ru.

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в прошлом году были выделены средства областного бюджета на открытие в Самаре дополнительного отдела центра занятости. Самара является одним из лидеров по числу обращений в службу занятости, и для удобства жителей города уже введен в эксплуатацию новый филиал по адресу: Заводское шоссе, 31.

В настоящее время ведется личный прием граждан и обработка поступивших электронным способом заявлений от жителей Промышленного, Кировского и Советского районов. Прием граждан ведется строго по предварительной записи.

Отремонтированное здание рассчитано на работу 26 окон. Закуплено новое оборудование, мебель. Установлены табло электронной очереди, информационные стенды. До конца текущего года планируется внедрение в новом здании элементов цифрового центра занятости: установка программного комплекса представления госуслуг, обновление автоматизированных рабочих мест с оснащением их специальными планшетами для безбумажного документооборота и др.

"В условиях текущих санитарно-эпидемиологических ограничений граждан и работодателей рекомендован дистанционный фортам взаимодействия с органами службы занятости. Для этого нами усовершенствован механизм подачи всех необходимых документов посредством интерактивного портала. Через личный кабинет гражданин оперативно получает обратную связь от центра", — рассказала директор центра занятости населения Самары Ирина Сефединова.

Общая пропускная способность подразделений центров занятости составляет в Самаре 480 человек в день, при необходимости она может быть увеличена до 1000 человек в день. Кроме того, изменен график работы действующих центров занятости населения. Центры занятости Самары и Тольятти до 30 апреля текущего года ведут прием граждан с 8.00 до 20.00.

Елена Агафодрова совсем недавно уволилась по собственному желанию. Решила подыскать работу получше. Впервые в жизни обратилась в центр занятости, записалась на прием через интерактивный портал. Думала попадет на прием не раньше, чем через месяц, но оказалось свободных дат много.

"Была приятно удивлена сегодняшним посещением: все очень четко, все вежливые, довольна, претензий нет абсолютно никаких. Специалист свое дело знает, все объяснила, будут звонить", — рассказала Елена Агафодрова.

В центрах занятости обеспечено соблюдение норм социального дистанцирования, установлены ограничительные стойки, нанесены контрастные полосы. Все сотрудники центров занятости обеспечены средствами индивидуальной защиты — многоразовыми масками, антисептическими средствами. Уборка помещений ведется через каждые 2 часа работы.