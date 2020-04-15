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Занятость Экономическая политика

Почта России открыла свыше 150 вакансий в Самарской области

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания готова трудоустроить более 5 тыс. человек по всей стране.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет в Москве и Санкт-Петербурге. В УФПС Самарской области потребность в работниках отделений почтовой связи составляет свыше 150 человек, главным образом речь идет о почтальонах и водителях. 

Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы.  Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе.

Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра: 8 800 200 28 84 (звонок по России бесплатный). Кроме того, в отдел по подбору персонала УФПС Самарской области можно обращаться по номеру 8 937 061 39 48.

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