На самарчанку завели девять уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов

Жительница Самары стала фигурантом девяти уголовных дел за фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, с октября 2019 г. по январь текущего года 26-летняя женщина незаконно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире дома в Советском районе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилье.

Подозреваемая в каждом случае постановки иностранцев на учет была предупреждена сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. По информации правоохранителей, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Женщина признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение.

В отношении задержанной ОД ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и направлены в суд Советского района для рассмотрения по существу.