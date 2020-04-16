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Преступления Происшествия

В Самарской области предстанет перед судом мужчина, привлекший к краже ребенка

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков 43-летний житель Алексеевского района в сентябре 2019 года совершал разбойные нападения на магазины в Промышленном районе Самары. При этом угрожал ножом и связывал торговых работников.

На ул. Матросова в Самаре он похитил из открытого ящика кассового аппарата денежные средства в сумме 8,5 тыс. руб., а из стеллажа с табачными изделиями — три пачки сигарет. На ул. Юных Пионеров злоумышленник схватил с барной стойки, расположенной в кассовой зоне магазина, шесть блоков сигарет и сложил их в принесенный с собой пакет, а из кассы похитил денежные средства в сумме 2,5 тыс. руб., из подсобного помещения магазина — ноутбук, зарядное устройство и сотовый телефон.

"Решив совершить разбойное нападение на салон по продаже сотовых телефонов и аксессуаров к ним, расположенный в одном из домов на ул. 22 Партсъезда в Советском районе Самары, он обманом привлек к совершению преступления 10-летнюю дочь своей сожительницы. Для этой цели приготовил нож и положил его в детский рюкзак девочки", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Когда они пришли к салону, мужчина попросил ребенка зайти в помещение и выяснить, имеются ли там посторонние люди, а также вытащил из рюкзака нож, приготовившись к нападению. В салоне никого, кроме продавца, не было, о чем девочка и сообщила сожителю матери. Мужчина забежал в помещение салона, зажал рот продавцу и, применяя насилие, опасное для ее жизни и здоровья, завел в подсобное помещение. Ребенок, действуя по указанию мужчины, зашла в помещение салона, закрыла изнутри замок входной двери и находилась в помещении торгового зала, наблюдая за окружающей обстановкой.

Мужчина связал продавца, передал нож девочке и потребовал следить за "пленницей". После чего со стола, находящегося в торговом зале салона, взял ключи от стеклянных витрин и, открывая их, стал складывать сотовые телефоны и аксессуары к ним в пакет. Также забрал из кассы 500 руб. и из сейфа — 5350 рублей. Как следует из материалов дела, злоумышленник похитил 36 смартфонов на общую сумму свыше 285 тыс. руб., сим-карты в количестве 277 штук и различные аксессуары. После чего скрылся вместе с девочкой.

Оперуполномоченными уголовного розыска на месте происшествия обнаружена и изъята страница из школьной тетради девочки, в которую мужчина заворачивал нож.

По каждому обращению граждан в полицию, сотрудниками следственных и оперативных подразделений был проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, включающих в себя: изъятие записей с камер видеонаблюдения, установление и опрос возможных свидетелей и очевидцев, отработку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, проведение экспертиз, опознаний, допросов, осмотров и обысковых мероприятий.

Похищенное имущество было частично изъято и возвращено владельцам.

Полицейским удалось установить и собрать в достаточном объеме доказательную базу для привлечения мужчины к уголовной ответственности за вовлечение в организованную группу несовершеннолетней для совершения особо тяжкого преступления, а также в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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