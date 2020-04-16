Задержанного за разбой жителя Жигулевска подозревают еще в трех преступлениях

Задержанный в феврале текущего года по подозрению в совершении разбоя 22-летний житель Жигулевска может быть причастен к совершению еще трех преступлений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2019 г. нетрезвый обвиняемый проник в дом на ул. Дачной, выбив локтем окно, и похитил имущество у пенсионерки. Сумма причиненного материального ущерба составила более 2,7 тыс. рублей.

Также в декабре к обвиняемому обратился знакомый с просьбой продать похищенный сотовый телефон. Мужчина, достоверно зная, что совершает преступление, согласился сбыть средство связи, выручив за него 500 рублей.

В январе текущего года фигурант уголовного дела находился на одной из автомоек на территории города, где распивал спиртное с малознакомым мужчиной, похитил у того сотовый телефон, а позднее его продал.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску окончено расследование уголовных дел возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ч. 1 ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"). В настоящий момент уголовные дела, соединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.