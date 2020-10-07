В Самаре начала работать "Школа чемпионов"

270 представителей корпораций, крупного и среднего бизнеса Самарской области начали работу в "Школе чемпионов". Следующие полтора месяца участники будут изучать инструменты цифровой трансформации и методики внедрения открытых инноваций в бизнес. Топ-менеджеры и основатели бизнеса будут учиться работать с внешними стартапами и узнают, как мотивировать сотрудников на создание инновационных проектов внутри компании. Представители компаний узнают, как разрабатывать и внедрять новые инновационные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы.

Благодаря поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, для региональных компаний "Школа чемпионов" бесплатна. Организатором программы выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, подобная программа реализуется в регионе впервые, и имеет все основания называться уникальным образовательным продуктом для руководителей средних и крупных предприятий. "Тщательно продуманная программа и удобный онлайн-формат позволят участникам погружаться в вопросы внедрения современных цифровых инструментов без отрыва от основной деятельности. Уверен, что знания и кейсы, с которыми участников познакомят в ходе обучения, помогут им выйти на новый уровень работы с инновациями, дадут мощный импульс развитию их предприятий", — считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа началась с семинара управляющего партнера Венчурного фонда Самарской области, основателя компании YellowRockets Сергея Богданова: "Школа чемпионов — это подготовка своеобразного "спецназа", который будет в своих компаниях менять культуру, внедрять методики работы с инновациями, то есть это программа для тех, кто готов стать лидером цифровой трансформации компании. Мы уверены, что работа со стартапами и новыми технологиями необходима. В современном мире — это единственный шанс сохранить свои позиции на рынке".

Спикерами программы выступят представители корпораций, организаторы корпоративных акселераторов и представители фондов с опытом внедрения инструментов открытых инноваций и цифровой трансформации. Участники смогут перенять опыт, задать любые вопросы и пообщаться с директором по инновационному развитию ПАО "ОДК-Сатурн" Дмитрием Ивановым, главным инженером Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым, руководителем акселератора МТС Startup Hub Дмитрием Куриным, генеральным директором GVA Замиром Шуховым, директором технопарка "Жигулевская долина" Александром Сергиенко, венчурным партнером YellowRockets в Сан-Франциско Валерией Бертеле и другими экспертами.

С помощью экспертов программы собственники и руководители предприятий и компаний разработают проект корпоративного акселератора или венчурного фонда. Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.

Лучшие проекты представят на итоговой презентационной сессии перед представителями правительства Самарской области с целью привлечения дополнительных ресурсов и сотрудничества в рамках реализации разработанных корпоративных программ.