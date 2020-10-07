В самарской кирхе пройдут органные концерты

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга Самары приглашает на органные концерты, которые состоятся 17 и 18 октября. За органом — лауреат международных конкурсов доцент МГКим. П. И. Чайковского Алексей Шевченко.

У слушателей будет редкая возможность услышать цикл Гольдберг-вариаций "без купюр" на необарочном органе Самарской кирхи — 17 октября в 18.30.

Итальянские мотивы в творчестве Баха и его музыкальная дружба с Антонио Вивальди раскроют в программе Musica Veneziana. 18 октября в 17:00

прозвучат концерты И. С. Баха по А. Вивальди, пьесы А. Габриелли, Дж. Пикки.

Вход платный. Информация и бронирование билетов по телефонам: 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.