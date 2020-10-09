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Общество

В выходные в Самарской области сохранится сухая погода

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в выходные ожидается сухая, по-осеннему теплая погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 9 октября, малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.

В субботу, 10 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами +4...+9°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с.
Температура воздуха 14...19 °C.

В воскресенье, 11 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 4-9 м/с.
Температура воздуха -2...+3 °C. Местами +4+9°С. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.

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