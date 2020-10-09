В выходные в Самарской области сохранится сухая погода

В Самарской области в выходные ожидается сухая, по-осеннему теплая погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 9 октября, малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.
В субботу, 10 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами +4...+9°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с.
Температура воздуха 14...19 °C.
В воскресенье, 11 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 4-9 м/с.
Температура воздуха -2...+3 °C. Местами +4+9°С. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.