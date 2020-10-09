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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла "Уфимец" - 77:54

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" громит "Уфимец" в первом матче bwin чемпионата России — мужской Суперлиги 1.

Гости отвечали на каждую атаку, долгое время не позволяя самарцам добиться серьезного преимущества. Но и сомневаться в том, кто же здесь хозяин положения "Самара" благодаря Антону Глазунову и Артемсу Бутянковсу, за стартовую четверть набравшим по 8 очков, не позволяла.

24:16 ко второй десятиминутке — и вот здесь-то разница в счете поползла вверх. Проходы Дмитрия Халдеева, Алексея Нестерова и Евгения Войтюка, попадания "промолчавшего" первый период Владимира Пичкурова и серия точных атак от Максима Дыбовского — уже "+18" (42:24) за пару минут до большого перерыва. И даже казавшийся по такой игре отрезок 0:5 вряд ли сильно испортил болельщикам настроение: 44:29 после первой половины.

После большого перерыва самарцы продолжали уверенно держаться впереди, не подпуская гостей ближе 15-очкового рубежа. То Даниил Аксенов положит треху в быстром отрыве, а потом и еще одну, то Антон Глазунов последует его примеру — соперник вроде бы тоже был неплох в атаках издали (четыре попадания за четверть), но разница достигала уже "+26".

Заключительную десятиминутку самарская команда проводила уже преимущественно "молодежным" составом: компанию все увереннее чувствующим себе в основе Даниле Чикареву и Дмитрию Халдееву составил Валерий Кукавский, для которого этот матч стал дебютным в Суперлиге.

77:54 — уверенный старт "Самары" в новом сезоне.

Следующие матчи так же должны пройти в "МТЛ Арене": 18 октября "Самара" принимает "Университет-Югру", 21-го — "Новосибирск".

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