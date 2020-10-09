В ЦРК "Художественный" представят новый фильм Франсуа Озона "Лето'85"

15 октября в 19:00 в киноклубе "Треугольник" в рамках рубрики "Мировые премьеры" представят новый фильм Франсуа Озона "Лето'85"(18+).

Озон с легкостью превращает романтическую историю о первой любви в тяжелую драму с элементами триллера, где ревность, страх и желание обладать разрушают жизнь героя. Все это происходит на фоне морского городка и жаркого лета 1985 года. Режиссер трепетно создает вокруг истории антураж эпохи, делая акцент на саундтреке.

Фильм должен был стать громкой премьерой на Канском кинофестивале в этом году, но в виду того, что все показы для зрителей были отменены, остался без серьезной прессы.

За прошлую свою работу "По воле Божьей" Франсуа Озон получил Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале. Все знают режиссера по культовым картинам "8 женщин", где сыграли Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан, и "Бассейн" с Шарлоттой Рэмплинг.

В новом фильме "Лето'85" к актерскому составу присоединились звезды французского кино — Изабель Нанти, Мельвиль Пупо, Валерия Бруни-Тедески. Фильм снят на основе романа британского писателя "Станцуй на моей могиле".

По традиции киноклуба "Треугольник" картину представит киновед Никита Никитин.

Администраций кинотеатра просит всех гостей не забывать о мерах предосторожности — соблюдать дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски.