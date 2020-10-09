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ВТБ удвоит кешбэк за покупки по кредитной карте Visa

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ совместно с международной платежной системой Visa удвоит кешбэк, начислив 3% за все покупки до конца года по кредитной "Карте возможностей" Visa с опцией "сash back".

Двойное вознаграждение получат клиенты, которые оформят новую кредитную "Карту возможностей" Visa с опцией "cash back" с 8 октября по 31 декабря 2020 г. За все покупки до конца года по этой карте банк начислит двойное вознаграждение.

Кешбэк начисляется в программе лояльности "Мультибонус" в виде бонусных рублей, которые можно потратить в онлайн-каталоге или перевести деньгами на счет карты в ВТБ. Максимальная сумма покупок, за которые начисляются бонусные рубли, остается без изменений: 75 тыс. руб. для розничных клиентов, 150 тыс. — в рамках пакета услуг "Привилегия".

"Мы видим значительный интерес клиентов к "Карте возможностей". Сегодня каждая четвертая такая карта оформляется с опцией "сash back". Поэтому мы решили расширить преимущества своего флагманского продукта. Теперь наши клиенты смогут удвоить свой кешбэк и получить максимальную выгоду при оплате покупок картой Visa. Предложение будет действовать до конца года", — отметил Григорий Мирзоян, начальник управления кредитных карт ВТБ.

"Карта возможностей" сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. Обслуживание карты с опцией "сash back" для сегмента "Привилегия" бесплатно, для розничных клиентов составляет 590 руб. в год.

Для заказа "Карты возможностей" необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте vtb.ru и получить карту в удобном отделении банка ВТБ.

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