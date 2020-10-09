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Возобновляются международные рейсы из аэропорта Курумоч

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С субботы, 10 октября, в соответствии с решением правительства РФ из международного аэропорта Курумоч возобновляются международные рейсы, сообщает пресс-служба воздушной гавани. В расписание аэропорта на данный момент введены рейсы авиакомпаний Azur Air и "Икар" по маршруту Самара — Анталия.

Расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, граждане России, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, будут должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

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