Дмитрий Азаров заболел коронавирусом и обратился к жителям губернии

В пятницу, 9 октября, губернатор Самарской области в своем Инстаграме обратился к жителям губернии с призывом соблюдать ограничительные меры, связанные с ростом числа заболевших коронавирусом. Дмитрий Азаров признался, что его очередной тест оказался положительным — он заболел коронавирусом.

Но свое обращение глава региона начал с того, что озвучил ряд принятых решений по ситуации с с распространением коронавирусной инфекции.

"Знаю, что многих беспокоит эта ситуация. К сожалению, число заболевших растет, а в "сезон" ОРВИ нагрузка на бригады скорой помощи и больницы в разы больше. Медики работают на пределе сил, и заменить их, порой, некем. Спасибо за труд! Наша общая задача — помочь им и не допустить ухудшения ситуации. Провел совещание, где с главврачами больниц обсудили дополнительные меры, так как специалисты лучше знают положение дел на местах. В результате принял ряд решений", — заявил губернатор.

Первое решение касалось создания еще 10 экипажей скорой помощи для выездов к больным с подозрением на вирус, к тем 10, что были сформированы недавно.

Второе решение — об укреплении "неотложки" в поликлиниках. "Заберем 130 машин у чиновников и передадим в медучреждения. Решил и свою личную машину также передать врачам. Также создаем координационный центр, который будет направлять машины к пациентам независимо от того, к какому участку прикреплен человек. В помощь медикам привлечем студентов последних курсов медуниверситета и ординаторов", — рассказал Дмитрий Азаров.

Третье: в медучреждениях сейчас развернуто более 4 тыс. коек, и в ближайшее время будут созданы еще 680 койко-мест.

Четвертое — для медиков первичного звена, работающих на приеме и выездах, будет организовано онлайн-обучение, чтобы с первых дней проводить современное лечение и избегать осложнений у заболевших.

Пятое — укрепление запасов СИЗ и медикаментов в регионе. Для этого губернатор принял решение выделить средства из областного бюджета.

Шестое решение главы региона - продолжение вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции.

"Доказано, после вакцинации болезнь протекает легче. Важно охватить больше людей, принять все меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей. Но результата от них будет мало, если не следовать требованиям — носить маски, мыть руки и соблюдать соцдистанцию. Молодежь, донесите до старшего поколения, кому 65 лет и больше, чтобы соблюдали самоизоляцию. Именно среди них большой процент заболевших. Только совместными усилиями сможем избежать весенней ситуации, простоя в экономике и ограничений, которых я не хочу так же, как и вы", - обратился Дмитрий Азаров к жителям.

Он добавил: "От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции"