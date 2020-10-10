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Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на проектирование метановой ракеты "Амур-СПГ"

МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роскосмос и самарский РКЦ "Прогресс" подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", включающего ракету с метановым двигателем, сообщает пресс-служба Госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" 5 октября 2020 г. заключили государственный контракт на эскизное проектирование по теме "Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса "Амур" на сжиженном природном газе", — говорится в сообщении.

Целью данной работы станет проектирование нового коммерчески ориентированного космического ракетного комплекса с ракетой-носителем, работающей на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Новая ракета будет иметь возвращаемую первую ступень и многоразовые жидкостные двигатели. Их разработка уже ведется в Конструкторском бюро химавтоматики (г. Воронеж) с 2016 года.

По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать обеспечение проведение летных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2".

Напомним, ранее РКЦ "Прогресс" стал победителем конкурса на разработку метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" для "Роскосмоса". Второе место занял Космический центр им. Хруничева, третье — частная российская компания "КосмоКурс".

Согласно условиям конкурса, эскизный проект необходимо подготовить до 21 декабря текущего года. Начальная стоимость тендера — 407 млн рублей. Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя будет составлять $22 миллиона.

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