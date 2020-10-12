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Здравоохранение Общество

В Клиниках СамГМУ сменился главврач

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 12 октября, на должность главного врача Клиник СамГМУ назначен первый заместитель — заместитель по развитию, доцент, кандидат медицинских наук Николай Измалков, сообщает пресс-служба больницы.

Фото: Клиники СамГМУ

Александр Сонис, возглавлявший медучреждение с мая 2016 г. продолжит работу в СамГМУ в должности заведующего кафедрой общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии.

Николай Измалков с 2009 г. по настоящее время является ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИПО СамГМУ; заведовал организационно-методическим отделом Клиник СамГМУ; с 2012 по 2014 гг. замещал главного врача Клиник СамГМУ по клинико-экспертной работе; с 2014 по 2017 гг. — заместитель директора Самарского филиала АО "Страховое общество газовой промышленности"; с 2014 по 2019 гг. — директор АО "Медицина АльфаСтрахования" в (Самара); с 2019 по 2020 гг. — первый заместитель главного врача Клиник СамГМУ.

Является автором 36 печатных работ, шести рационализаторских предложений, девяти патентов на полезную модель, одного патента на изобретение. Докторант ФГБНУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко".

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