В Сызрани на пожаре погиб мужчина

В понедельник, 12 октября, в 06:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в домах №№15 и 17 на ул. Красноармейская в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два частных дома и надворные постройки на общей площади 220 кв. м, а так же автомобиль Hyundai. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 29 человек. Пожар удалось ликвидировать в 07:31.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что в пожаре погиб 35-летний мужчина.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.