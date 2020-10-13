У площади Революции в Самаре водитель грузовика сбил девушку на переходе

В понедельник, 12 октября, в Самаре в 7:30 54-летний водитель грузовика КамАЗ, ехавший по ул. Куйбышева, при повороте направо на ул. Венцека не уступил дорогу 23-летней девушке-пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил ее, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.