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ДТП Происшествия

У площади Революции в Самаре водитель грузовика сбил девушку на переходе

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 октября, в Самаре в 7:30 54-летний водитель грузовика КамАЗ, ехавший по ул. Куйбышева, при повороте направо на ул. Венцека не уступил дорогу 23-летней девушке-пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил ее, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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