В Сызрани ищут свидетелей ДТП со смертельным исходом

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Следственное Управление МУ МВД России "Сызранское" разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в районе дома № 58 на пр. 50 лет Октября, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области