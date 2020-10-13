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ДТП Происшествия

В Сызрани ищут свидетелей ДТП со смертельным исходом

СЫЗРАНЬ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственное Управление МУ МВД России "Сызранское" разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в районе дома № 58 на пр. 50 лет Октября, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 6 октября водитель автомобиля ГАЗ-322132 допустил наезд на 88-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, но впоследствии скончалась.

Любую информацию об указанном происшествии просьба сообщать по тел.: 8(8464)35-50, 8(999)701-63-69, а также по телефону "020" (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".

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