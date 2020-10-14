Когда дело не в тебе: почему стресс опасен для здоровья самарцев

Если проблемы и скандалы атакуют в режиме нон-стоп, из-за стресса страдает не только настроение, но и здоровье. События в жизни способны негативно повлиять на происходящие в организме процессы — о сбое расскажет несколько конкретных показателей.

Кортизол — первое, что ассоциируется со стрессом. Избыток этого гормона увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. Ситуация ухудшается, если повышен и индекс атерогенности — соотношение уровня "хорошего" и "плохого" холестерина.

Дефицит витамина D влечет нехватку "гормона счастья" серотонина и вымывание кальция из организма. Возможные "бонусы" от нехватки магния — бессонница и тревожные состояния.

Подпортить нервы способны и проблемы с щитовидной железой. Симптомы могут включать в себя увеличение веса, апатию, резкие перепады настроения, потерю полового влечения, сонливость, либо наоборот — бессонницу.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

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