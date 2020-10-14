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Здравоохранение Общество

Когда дело не в тебе: почему стресс опасен для здоровья самарцев

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Если проблемы и скандалы атакуют в режиме нон-стоп, из-за стресса страдает не только настроение, но и здоровье. События в жизни способны негативно повлиять на происходящие в организме процессы — о сбое расскажет несколько конкретных показателей.

Фото: 123rf.com

Кортизол — первое, что ассоциируется со стрессом. Избыток этого гормона увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. Ситуация ухудшается, если повышен и индекс атерогенности — соотношение уровня "хорошего" и "плохого" холестерина.

Дефицит витамина D влечет нехватку "гормона счастья" серотонина и вымывание кальция из организма. Возможные "бонусы" от нехватки магния — бессонница и тревожные состояния.

Подпортить нервы способны и проблемы с щитовидной железой. Симптомы могут включать в себя увеличение веса, апатию, резкие перепады настроения, потерю полового влечения, сонливость, либо наоборот — бессонницу.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории "Гемотест" акция — "стресс-комплекс" со скидкой до 30%. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-008019 от 17 января 2020 года.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Самарской области:

 

Самара

  • просп. Масленникова, 19
  • Бульвар Ивана Финютина, 31
  • Гагарина, 26а
  • Ново-Садовая, 25
  • Полевая, 65
  • Сергея Лазо, 19
  • Советской Армии, 216

Тольятти

  • 40 лет Победы, 49д
  • Ленинградская, 43
  • Октябрьская, 80

Новокуйбышевск

  • Пирогова, 16

Рощинский

  • КБО (комбинат бытового обслуживания), 1 этаж

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