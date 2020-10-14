В Жигулевске пешеход попал под колеса грузовой "Газели"

Во вторник, 13 октября, в Жигулевске автомобиль ГАЗ сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 06:25 на автодороге М-5 "Урал", когда 48-летний пешеход двигался по обочине в попутном автомобилю направлении.

В результате происшедшего пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.