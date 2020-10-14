Два человека погибли и два пострадали в ДТП под Кинелем

Во вторник, 13 октября, в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По предварительным данным правоохранителей, в 21:30 на 52-м км трассы "Самара-Бугуруслан" 22-летний водитель автомобиля Lada Granta нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехал при обгоне на встречную полосу, не выдержал боковой интервал и столкнулся с попутным ГАЗ 2705 с госномером республики Башкортостан (регион 02). Затем легковушка столкнулась со встречной Lada Priora.

В результате происшедшего пассажир Granta скончался от травм на месте ДТП до приезда "скорой помощи". Водитель этой машины получил телесные повреждения и был доставлен экипажем службы "03" в лечебное учреждение, где от госпитализации отказался. Также травмы получила 24-летняя пассажирка той же легковушки. После осмотра медиками она была отпущена домой. Еще один пассажир Lada Granta после аварии был доставлен в реанимационное отделение, где скончался от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.