В Тольятти водитель иномарки сбила на переходе двух женщин

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Во вторник, 13 октября, в 18:20 в Центральном районе Тольятти 42-летняя женщина за рулем Kia Rio сбила в районе дома № 30 "а" по ул. Голосова двух женщин-пешеходов в возрасте 29 и 49 лет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.