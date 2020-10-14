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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбила на переходе двух женщин

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 октября, в 18:20 в Центральном районе Тольятти 42-летняя женщина за рулем Kia Rio сбила в районе дома № 30 "а" по ул. Голосова двух женщин-пешеходов в возрасте 29 и 49 лет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, до аварии женщины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим женщинам назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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