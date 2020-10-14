В Самаре госпитализирована пассажирка одной из столкнувшихся на ул. Фасадной легковушек

Во вторник, 13 октября, в Куйбышевском районе в 8:50 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 на ул. Фасадной при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на пересечении с ул. Калининградской нарушил п. 8.5 ПДД и напротив дома № 4 столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 28-летнего водителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получила 28-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.