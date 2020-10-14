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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирована пассажирка одной из столкнувшихся на ул. Фасадной легковушек

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 октября, в Куйбышевском районе в 8:50 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 на ул. Фасадной при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на пересечении с ул. Калининградской нарушил п. 8.5 ПДД и напротив дома № 4 столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 28-летнего водителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП телесные повреждения получила 28-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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