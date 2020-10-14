Банк "Открытие" профинансирует три проекта Фонда развития ветроэнергетики

Банк "Открытие" и проектные компании Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО "Фортум" и Группой "РОСНАНО") подписали кредитные соглашения по финансированию проектов строительства ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях. Таким образом, банк стал крупнейшим финансовым партнером Фонда.

Ожидается, что ВЭС в Астраханской области, суммарная мощность которых составляет 340 МВт, начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года. В Волгоградской области первая очередь ветропарка по плану должна быть сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, вторая очередь — в четвертом квартале 2022 года, совокупная мощность станций составляет около 105 МВт.

На территории ветропарков будут размещены ветроэнергетические установки датской компании Vestas, которая является технологическим партнером Фонда и одним из крупнейших мировых производителей оборудования для ветроэнергетики.

Кредитные средства предоставлены на принципах проектного финансирования, обслуживание и погашение долга обеспечено выручкой по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, работающих с использованием возобновляемых источников энергии.

"Совместный Фонд ПАО "Фортум" и Группы РОСНАНО является лидером на рынке ветровой энергетики в России, в котором мы видим высокий потенциал развития. Реализация наших проектов станет важным шагом в укреплении партнерского и взаимовыгодного сотрудничества с ключевым игроком отрасли", — сообщила вице-президент банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Сотрудничество с банком "Открытие" демонстрирует, что в России инвестиции в проекты ветровой энергетик становятся привлекательным финансовым инструментом, который защищен гарантированной доходностью. Банк "Открытие" стал крупнейшим финансовым партнером Фонда, и мы надеемся на расширение сотрудничества, которое поможет нам реализовать амбициозную инвестиционную программу в области ВИЭ, предусматривающую ввод в эксплуатацию 1 823 MВт до 2024 года", — комментирует Марио Мацидовски, вице-президент по финансам "Фортум", заместитель генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам УК "Ветроэнергетика".