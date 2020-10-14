16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы после учебы в московских вузах смогут пройти производственную практику на предприятиях области В базе данных центра занятости населения Самары размещено более 15 тыс. вакансий "ОДК-Кузнецов" впервые провел ярмарку вакансий Самозанятые Самарской области могут воспользоваться мерами господдержки В Самарской области Почта России трудоустроила около 500 человек во время самоизоляции

Занятость Экономическая политика

Нацпроект "Демография" дает возможность осваивать работникам новые профессии

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, участвуют все муниципалитеты Самарской области. Тольятти не стал исключением. Начиная с прошлого года, местные предприятия одни из первых подключились к участию в его мероприятиях.

Фото: предоставлено министерством труда Самарской области

В целях повышения конкурентоспособности и востребованности граждан на региональном рынке труда с 2019 г. реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Вопросам всесторонней поддержки кадрового потенциала области особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ПАО "КуйбышевАзот" второй год подряд сотрудничает с центром занятости Тольятти в части профобучения своих сотрудников. Так, в прошлом году повысили свою профессиональную квалификацию 23 человека, в этом году договор заключен на обучение 273 работников старшего поколения и 7 женщин, находящихся в декретном отпуске.

Среди обучившихся по программе "Наставничество как метод обучения и развития персонала" — начальник лаборатории Татьяна Мазанцева. В центральной заводской лаборатории женщина работает уже более 30 лет. В Тольятти молодым специалистом по распределению приехала из Нижнего Новгорода, бывшего Горького. За время работы воспитала не один десяток специалистов. Возможностью обучиться навыкам наставника воспользовалась с удовольствием.

С этого года возможность учиться и повышать уровень своих профессиональных знаний появилась и у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Мария Метлицкая до ухода в декретный отпуск со вторым ребенком работала переплетчиком в заводской типографии. Узнав о возможности получить новую профессию — дизайнер — прошла курсы переподготовки в течение 2,5 месяцев и вышла на работу уже с новыми знаниями.

"Обучение было организовано в удобное время: в основном в вечернее время, когда с ребенком мог посидеть кто-то из родных. Кроме того, многие программы преподавались в дистанционном формате, что в период пандемии было крайне важно", — рассказала Мария.

В 2020 г. запланировано обучение 1142 граждан в возрасте 50 лет и старше и 399 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, женщин. На текущий момент заключены договоры на обучение 2842 граждан в возрасте 50 лет и старше. Завершили обучение 1930 человек (нарастающим итогом с 2019 года 5896 человек). Доля занятых граждан после завершения обучения в настоящий момент составляет 99%. В рамках реализации мероприятия по переобучению женщин с детьми заключены договоры на обучение 815 человек. Завершили обучение 414 человек.

"Механизм реализации мероприятия экономически выгоден как самому гражданину — обучение для людей абсолютно бесплатное, так и для работодателя — затраты на обучение работников будут ему возмещены центром занятости", — рассказала и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Участники мероприятий имеют возможность пройти как повышение квалификации для получения дополнительных знаний в своей профессиональной сфере, так и переподготовку для смены трудовой деятельности с учетом индивидуальных особенностей человека.

Гид потребителя

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1