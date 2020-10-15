ЦРК "Художественный" станет главной площадкой фестиваля "Кино — детям"

С 19 по 23 октября ЦРК "Художественный" им. Т. А. Ивановой станет главной площадкой XXV Международного фестиваля "Кино — детям". На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

25-й год в Самаре проходит праздник детского кино. "Сегодня дети — завтра народ" — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля. В этом году большая часть фестивальных событий пройдет в онлайн-формате. Среди них:

пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля состоится 19 октября в самарском Доме кино, при отсутствии зрителей, в прямой онлайн-трансляции;

церемония открытия фестиваля, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 19 октября в Самарской государственной филармонии при отсутствии зрителей, также в прямой онлайн-трансляции.

Также в онлайн-формате пройдут:

Конференция, посвященная состоянию документального кино России. Участники события: приглашенные эксперты, кинематографисты, работники творческих профсоюзов, представители СМИ.

Творческие встречи и мастер-классы.

Церемония закрытия фестиваля состоится в Большом зале ЦРК "Художественный" 23 октября.

Для проведения онлайн-формата фестиваля создается специализированный официальный канал "Кино-детям" на YouTube, который продолжит свою работу и после Церемонии закрытия.

Афиша фестивальных мероприятий XXV Международного фестиваля "Кино — детям" в ЦРК "Художественный"

19 октября

Камерный зал

12:00 Программы "Российские премьеры". Премьерные анимационные фильмы (59 минут, 10+).

13:30 "Международная программа". Премьера документального фильма "Диадем" (Республика Сербия, 2019 г., 30 минут, 12+). Режиссер Милана Маяр (русские субтитры).

Большой зал

12:15 "Международная программа". Показ документального фильма "Учитель" (Республика Киргизия, 2018 г., 24 минуты, 6+). Режиссер Ибадылла Аджибаев, кинокомпания "Тазар" (русские субтитры).

Премьера документального фильма "Мой аул" (Республика Дагестан, 2019 г., 10 минут, 6+). Режиссер Ника-Магомед Асилалов.

13:45 Программы "Российские премьеры". Показ документального фильма "Империя балета" (Россия, 2018 г., 51 минута, 6+). Режиссер Дмитрий Семибратов.

20 октября

Камерный зал

10:00 Программа "Российские премьеры". Премьерные анимационные фильмы для самых маленьких (0+, 33 минуты).

12:00 Программа "75 лет Победе". Премьера документального фильма "Освобождение Европы" (Россия, 2020 г., 38 минут, 12+) Фильм представляет режиссер Вахтанг Евгеньевич Микеладзе.

13:30 "Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "О чем молчат куклы деда Тероша" (Россия, 2019 г., 50 минут, 6+). Фильм представляет режиссер Марина Карягина.

Большой зал

11:30 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Сестренка", (Россия, 2019 г., 94 минуты, 6+). Режиссер Александр Галибин.

14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Дом с колокольчиками" (2020 г., 86 минут, 6+). Самарская АНО "Телестудия товарищ" при участии "Кинокомпания 35ММ". Фильм представляет режиссер Дмитрий Одерусов.

18:00 "Международная программа". Премьера игрового фильма "Авантюры Пратиша Вырвича" (Республика Беларусь, 2020 г., 90 минут, 12+). Режиссер Александр Анисимов.

21 октября

Камерный зал

12:15 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма самарской студии "Волга-фильм" "Там, где врата небесные" (2020 г., 39 минут, 6+). Режиссер Алексей Солоницын.

13:30 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма самарской студии "Волга-фильм" "Самарский национальный ответ" (2020 г., 26 минут, 6+). Режиссер Рафаэль Войнов. Фильм представляет художественный руководитель Нина Алексеевна Шумкова.

Большой зал

12:00 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Крик тишины" (2019 г., 97минут, 6+). Режиссер Владимир Потапов.

14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "Детство Сереги Бонди" (2020 г., 26 минут, 12+). Фильм представляет режиссер Наталья Сергеевна Бондарчук.

18:00 "Международная программа". Показ игрового фильма "Добро пожаловать в Рим" (Италия, 2018 г., 99 минут, 12+). Режиссер Риккардо Милани (дублированный, на русском языке).

22 октября

Камерный зал

12:15 "Международная программа". Премьера игрового фильма "Анико" (Армения, 2019 г., 47 минут, 6+). Режиссер Анна Артюнян.

13:30 Программа "Российские премьеры". Документальный фильм "Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю" (Россия, 2018 г., 65 минут, 12+). Режиссер Юрий Малюгин, студия "Остров".

Большой зал

12:00 Программа "Российские премьеры". "Земная сторона Луны" (2019 г., 70 минут, 6+). Режиссер Андрей Ким.

14:00 Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Это не навсегда" (2019 г., 92 минуты, 12+). Режиссеры Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн.

23 октября

Камерный зал

12:00 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "Пластилин" (2019 г., 29 минут, 12+). Режиссер Иван Магдесян.

13:30 Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма самарской студии "Виктория" "Илья Репин в Самарской Луке" (2019 г., 54 минуты, 12+). Фильм представляет режиссер Виктория Гармашова.

Большой зал