Погибший в ДТП в Самаре мотоциклист не имел прав

Мотоциклист, скончавшийся в результате столкновения с автомобилем Hyundai Solaris в Куйбышевском районе, не имел прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что авария произошла в среду, 14 октября. 32-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая в 17:45 с прилегающей территории с левым поворотом на Пугачевский тракт в направлении ул. Калининградская, нарушила п. 8.3 ПДД РФ не уступив дорогу проезжавшему там 39-летнему водителю мотоцикла Yamaha и столкнулась с ним.

Мотоциклист скончался на месте до приезда "скорой помощи", а его 30-летний пассажир был доставлен врачами службы "03" в больницу и госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.