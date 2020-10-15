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ДТП Происшествия

В Куйбышевском районе не разъехались Kia Rio и "Газель", есть пострадавший

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в 12:00 в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio и грузовой "Газели", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 55-летняя водитель иномарки нарушила правила проезда перекрестка и не уступила дорогу грузовику. В результате происшедшего получила травмы 33-летняя пассажирка Kia Rio. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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