В Куйбышевском районе не разъехались Kia Rio и "Газель", есть пострадавший

В среду, 14 октября, в 12:00 в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio и грузовой "Газели", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 55-летняя водитель иномарки нарушила правила проезда перекрестка и не уступила дорогу грузовику. В результате происшедшего получила травмы 33-летняя пассажирка Kia Rio. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.