В Куйбышевском районе не разъехались Kia Rio и "Газель", есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 октября, в 12:00 в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio и грузовой "Газели", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области