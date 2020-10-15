Банк "Траст" заявил о планах по финансовому оздоровлению "Росската" через банкротство

Банк непрофильных активов "Траст" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства нефтегорского АО "Росскат" (производитель кабельно-проводниковой продукции), сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Общий долг предприятия превышает 7 млрд рублей. Погашение таких сумм задолженности невозможно за счет операционной деятельности. В стратегию банка непрофильных активов "Траст" по работе с "Росскатом" входит оздоровление предприятия за счет снижения налоговых и кредитных рисков, сохранения производства и рабочих мест, а также продажа предприятия профильному инвестору", - цитирует пресс-служба банка управляющего директора - руководителя департамента управления активами "Траста" Александра Меньщикова.

Также в банке утверждают, что намерены предотвратить угрозу остановки предприятия, причина которой в долгах перед налоговиками и кредиторами, "возникших в период работы прежнего менеджмента".

При этом в пресс-службе "Траста" поясняют, что процесс оздоровления предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, "не означающей закрытие самого производства".

В банке напоминают, что АО "Росскат" поступило к ним на баланс в результате санации АвтоВАЗбанка. По данным ИАС Seldon Basis, банку "Траст" принадлежит 92,47% АО "Росскат".

В декабре 2018 г. в состав совета директоров завода вошли представители банка. "Пост генерального директора продолжал занимать прежний генеральный директор. Для поддержки предприятия "Траст" открыл "Росскату" невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,05 млрд рублей для пополнения оборотных средств. Несмотря на вложенные ресурсы, ситуация на предприятии продолжала ухудшаться. Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл серьезные нарушения и грубые ошибки предыдущего руководства завода: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы с 2014 года, нецелевое расходование кредитных средств Сбербанка, созданную систему списания недостач, корректировки бухгалтерской отчетности, схемы ухода от налогов", — говорится в сообщении банка.

Напомним, согласно данным Федресурса, в ближайшее время в арбитражный суд с требованиями о банкротстве "Росската" намерены обратиться банк "Траст" и ПАО "Сбербанк".

Кроме того, в Арбитражном суде Москвы рассматривается заявление "Росската" о признании незаконным отказа налоговой службы в предоставлении рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость, пеней и штрафа в общей сумме 1,7 млрд рублей. Общество даже пыталось добиться обеспечительных мер в рамках рассмотрения этого спора, но суд в них отказал.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что банк "Траст" якобы намерен ликвидировать "Росскат" в связи с долгами предприятия.