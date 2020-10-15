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Пожары Происшествия

В Приволжском районе тушат большой очаг возгорания камыша

ПРИВОЛЖЬЕ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, в 12:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании камыша в районе населенного пункта Кашпир Приволжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горел камыш на площади 2000 кв. м. И существовала угроза распространения огня на населенный пункт, в котором проживает 638 человек.

Как отмечают в региональном управлении МЧС России, благодаря своевременному сообщению о пожаре и, как следствие, быстрому прибытию пожарных, удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар уже в 13:33. Угроза распространения огня на поселок была снята. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас тушением занимается 21 человек, используется 10 единиц техники.

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