Региональный минздрав изменил схему маршрутизации пациентов с инсультом в Самаре

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко подписал приказ о внесении изменении в схему маршрутизации пациентов с заболеваниями неинфекционного профиля.

Так, пациентов с инсультом из Кировского и Промышленного районов будут направлять в больницу Семашко, а жители Красноглинского района будут направлены в клинику "РЖД-Медицина".

В больницу им. Пирогова направляются жители Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов с диагнозом "инсульт" и жители Куйбышевского, Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов с проблемами в нейрохирургии.

Пациентов из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов по профилю "нейрохирургия" принимают в больнице им. Семашко.

Более подробно с графиками госпитализации можно ознакомиться на сайте минздрава.