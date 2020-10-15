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Здравоохранение Общество

Региональный минздрав изменил схему маршрутизации пациентов с инсультом в Самаре

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко подписал приказ о внесении изменении в схему маршрутизации пациентов с заболеваниями неинфекционного профиля.

Фото: Архив «ВН»

Так, пациентов с инсультом из Кировского и Промышленного районов будут направлять в больницу Семашко, а жители Красноглинского района будут направлены в клинику "РЖД-Медицина".

В больницу им. Пирогова направляются жители Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов с диагнозом "инсульт" и жители Куйбышевского, Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов с проблемами в нейрохирургии. 

Пациентов из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов по профилю "нейрохирургия" принимают в больнице им. Семашко.

Более подробно с графиками госпитализации можно ознакомиться на сайте минздрава. 

 

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