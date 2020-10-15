В Самаре объединят две школы

Администрация Самары приняла решение о присоединении школы №138, находящейся на пр. Кирова, 69, к школе №8 им. Героя Советского Союза Н. А. Козлова (Заводское шоссе, 68).

Причиной объединения в постановлении администрации города называют, по сути, экономическую Администрация Самары приняла решение о присоединении школы № 138, находящейся на пр. Кирова, 69, к школе № 8 им. Героя Советского Союза Н. А. Козлова (Заводское шоссе, 68) целесообразность и необходимость "более эффективного использования ресурсов".

Объединенное общеобразовательное учреждение будет носить название школы № 8.

Отметим, это уже не первое подобное решение. Ранее были объединены детские школы искусств № 10 и № 8 "Радуга", а также школы № 140 и № 23.