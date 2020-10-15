В Тольятти набирают персонал на новое производство металлических дверей

В четверг, 15 октября, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил строящееся предприятие по производству инновационных металлических дверей.

В апреле 2021 года запускается процесс промышленного производства продукции, идет набор персонала.Планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Дмитрия Богданова сопровождали управляющий менеджер компании Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель" Марина Павлова, генеральный директор ООО "Феррони Тольятти" Александр Лаптев и директор по экономике и финансам Олег Князьков.

ООО "Феррони Тольятти", действующий резидент ТОСЭР "Тольятти", инвестирует в проект более 4,4 млрд руб. менее чем за 1 год и организует крупнейший в России завод, производящий входные металлические двери и комплектующие к ним.

Главным учредителем и инвестором компании-резидента выступает Общероссийская Дверная Биржа "Цитадель". Данный проект ранее был одобрен губернатором Дмитрием Азаровым на Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

Дмитрий Богданов посетил будущие производственные корпуса, хозяйственные помещения, обсудил с инвесторами условия, в которых будут трудиться жители моногорода и дополнительные меры поддержки для успешной реализации проекта.

Предприятие базируется в бывшем здании завода АвтоВАЗагрегат, сейчас там проходит модернизация и капитальный ремонт основных и вспомогательных подразделений под необходимые производственные процессы.

"Для трудоустройства жители Тольятти и Самарской области могут обратиться в нашу компанию и направлять резюме на электронный адрес или позвонить в отдел кадров" — заявила Марина Павлова. Резюме можно направить на электронную почту pushkareva.na@ferroni-doors.ru или позвонить в отдел подбора персонала по телефону 89170700972.

"Правительство региона приложило максимум усилий для того, чтобы инвесторы выбрали именно Самарскую область для реализации этого проекта, — отметил Дмитрий Богданов. — Подготовительные работы идут в соответствии с графиком".