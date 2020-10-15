В филиале СамГУПС открылась новая лаборатория

В четверг, 15 октября, в филиале Самарского государственного университета путей сообщения в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию новую лабораторию "Железнодорожный путь и искусственные сооружения". Теперь студенты 3 и 4 курсов смогут детально изучить сооружения инфраструктуры и выполнить лабораторные работы.

Учебно-лабораторное оборудование изготовлено ООО "Производственное объединение "Зарница" (Казань) и полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Лаборатория расположена на кафедре "Техника и технологии железнодорожного транспорта".

В составе лабораторного комплекса три действующих (сборно-разборных) макета и один электрифицированный обучающий стенд: макет моста из трёх секций, макет двухпутного железнодорожного тоннеля, макет устройства бесстыкового пути и электрифицированный обучающий стенд "Искусственные сооружения".

Как рассказал директор филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде Николай Пшениснов, новое оборудование закрывает потребности филиала в проведении лабораторных работ по целому ряду спецдисциплин для студентов специальности "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей". Кроме того, новая лабораторная база будет задействована в подготовке студентов специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство". Три года назад в филиале была открыта очная форма обучения для студентов специальности "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", и теперь — по учебным программам — пришло время для выполнения лабораторных работ.

"Открытие лаборатории своевременно, так как теперь студенты 3 и 4 курсов смогут предметно изучать свою специальность на профессиональном учебном оборудовании", — сказал Николай Пшениснов.

Обучающий электрифицированный стенд "Искусственные сооружения" работает в двух режимах: обучение и контроль. В режиме обучения аудиогид рассказывает студентам теоретический курс, в режиме контроля — студент должен правильно ответить на задаваемые вопросы. А благодаря сборно-разборной конструкции, студенты в безопасных условиях (без выезда на линию) могут разбирать и собирать искусственные сооружения, детально изучать устройства и технологию монтажа.