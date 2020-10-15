В Волжском районе на площади 1600 кв. м очагами горит трава и камыш

В четверг, 15 октября, в 18:24 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании травы и камыша в 500 метрах севернее села Николаевка Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 18:32, по прибытии первых пожарных подразделений на место происшествия было установлено, что там горит трава и камыш отдельными очагами на общей площади 1600 кв. м.

На борьбу с огнем привлечены 24 человека, которыми используется шесть единиц техники. Производится наращивание группировки пожарных.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.