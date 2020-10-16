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Здравоохранение Общество

В регионе заработала "горячая линия" для больных с симптомами простудных заболеваний

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области начала работу "горячая линия" для людей, обнаруживших у себя признаки простудных заболеваний, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

При наличии признаков простудного заболевания — кашля, слабости, болей в горле, повышенной температуры тела, необходимо вызвать на дом медицинского работника. Для этого можно обратиться с 08:00 до 20:00:

  • в территориальную поликлинику по месту фактического пребывания (телефоны указаны на сайтах медорганизаций);
  • на "горячую линию" Регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.

При наличии признаков простудного заболевания с повышением температуры более 38 градусов более трех дней в сочетании с затруднением дыхания с превышением частоты более 22 в минуту, одышкой при физической нагрузке, необходимо обратиться:

  • в дневное время с 8:00 до 20:00 в службу неотложной медицинской помощи территориальной поликлиники по месту фактического пребывания (телефоны указаны на сайтах медорганизаций) или на "горячую линию" Регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.
  • в вечернее и ночное время с 20:00 до 08:00 необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103, 112.

"В случае наличия симптомов простудного заболевания необходимо прежде всего принять важные противоэпидемические меры — носить маску, провести обработку рук, минимизировать контакты с окружающими и одновременно с этим обратиться к специалистам медицинских учреждений амбулаторно-поликлинических учреждений", — также напоминают в ведомстве в ведомстве.

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