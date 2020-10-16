На трассе "Самара - Бугуруслан" мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой

В пятницу, 16 октября, в 0:30 в Похвистневском районе на 136 км трассы "Самара-Бугуруслан" в ДТП погиб 23-летний водитель мотоцикла Honda, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным полицейских, мотоциклист не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и между 136 и 137 км трассы столкнулся со встречным автомобилем Lada XRAY под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла Honda скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". Пострадал и водитель легковушки. Врачи службы "03" доставили его в медучреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.