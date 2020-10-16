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Здравоохранение Общество

В "Медгарде" многодетная мама из Самары родила двойню

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетная семья Бариновых из Самары пополнилась двойней, теперь в их семье семеро детей.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

Семья Бариновых выписалась из родильного дома частной клиники "Медгард" 15 октября. Дочки - Мария и Елизавета - родились в прошлую субботу естественным путем на 42 неделе беременности.

"Настрой родителей был непреклонен: "родила пятерых, и этих рожу", — рассказывает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Альбина Анисимова, которая и принимала роды. — В родах было сложно, одна девочка заняла не совсем правильное положение, но мы справились".

Дома Машу и Лизу ждали пять сестер и братьев, трое младших из которых рождены в роддоме "Медгарда". По специальным условиям клиники, четвертые роды в этом роддоме бесплатные.

"Мы знали, что это предложение касается одноплодной беременности. Плюс ко всему, хотели прикрепить конкретного врача и брать VIP-палату, чтобы папа мог ночевать с нами. Каково же было удивление, когда мне позвонили и сказали, что никаких доплат не требуется. Это подарок от клиники. Я безмерно благодарна роддому за моих детей, за желание и удовольствие быть мамой", - поделилась эмоциями роженица.

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